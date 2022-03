Juve, al lavoro per il Villarreal: Dybala e Chiellini in gruppo

Continua la preparazione della Juve in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal . Ad un giorno di distanza dalla gara dell'Allianz Stadium, arrivano buone notizie dall'infermeria bianconera per Massimiliano Allegri .

Nella seduta di allenamento odierna hanno lavorato con il gruppo, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini , i quali hanno smaltito gli infortuni che non gli avevano permesso di disputare le ultime partite. I due tornano quindi a disposizione di Massimiliano Allegri , e saranno arruolati per la partita contro il Villarreal. Per l'argentino si prospetta una partenza dalla panchina, mentre Chiellini potrebbe giocare dal primo minuto.

Juve, seduta in palestra per Alex Sandro

Non si è allenato con i compagni Alex Sandro, il quale ha svolto una seduta in palestra. Massimiliano Allegri dovrà valutare le condizioni del brasiliano, ma la sua convocazione non sembra essere a rischio. Sarà assente Leonardo Bonucci, che non ha ancora recuperato dall'infortunio subito nella partita di Serie A contro l'Empoli. Il centrale ha già saltato l'impegno di Coppa Italia con la Fiorentina e quello di campionato contro la Sampdoria, ed è costretto ad alzare bandiera bianca anche per la sfida di Champions. Rispetto all'ultimo turno di campionato, Allegri ritroverà Federico Bernardeschi, che torna a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica.