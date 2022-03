Stam: "De Ligt diventerà uno dei più forti difensori al mondo"

Jaap Stam , ex difensore di Lazio e Milan , ora allenatore, si è raccontato a Sky Sport. Nel corso dell'intervista, l'olandese ha ripercorso il suo passato in Italia e ha speso parole di elogio per il centrale della Juve , Matthijs De Ligt , affermando: "Diventerà uno dei più forti difensori al mondo".

Juve, Stam incorona De Ligt

"Quando lavoravo nell'Under 23 dell'Ajax, De Ligt giocava nell'Under 19 e veniva nella mia squadra ad allenarsi" - ha spiegato Stam - "Ho sempre detto fin da quando aveva 16 anni che era già più forte dei ragazzi della prima squadra". L'ex difensore olandese promuove quindi il percorso di crescita fatto dal centrale della Juve, e aggiunge: "Ha fatto bene in Olanda, ci si chiedeva se potesse sfondare anche alla Juve e ci è riuscito. Sta facendo bene, forse l'allenatore non lo sceglie sempre, ma è giovane e sta crescendo. Diventerà uno dei più forti difensori al mondo".

Stam, il passato con le maglie di Lazio e Milan

Successivamente, Stam ricorda il suo trascorso in Italia, dove ha indossato le maglie di Lazio e Milan: "Mi piace il paese e la cultura, ho imparato tanto da calciatore e non soltanto. Sono diventato più forte e una persona migliore". L'ex difensore continua: "Quando sono arrivato dal Manchester United, ho conosciuto una grande squadra con nomi importantissimi. C'erano problemi a livello finanziario ma è stato un bellissimo periodo. Giocare con Nesta è stato fantastico, anche se ero già un giocatore di un certo livello mi ha dato una spinta in più. Non dovevamo nemmeno parlare, sapevamo già cosa dovevamo fare in campo. Sia alla Lazio che al Milan".

Stam: "Cristiano Ronaldo è fondamentale per lo spogliatoio"

Non solo un passato in Serie A, ma anche in Premier League, campionato in cui Stam si è consacrato con il Manchester United. L'ex centrale olandese conclude esprimendosi sulla situazione dei Red Devils e su Cristiano Ronaldo: "È arrivato Rangnick e qualche giocatore ha fatto fatica ad adattarsi. Ronaldo non ha giocato nel derby, poi ha segnato tre gol contro il Tottenham. È sempre difficile capire cosa succede nello spogliatoio, ma Ronaldo ha mostrato la sua forza. Anche nella Juve prima del ritorno in Inghilterra. Uno come lui devi coinvolgerlo nelle decisioni, devi parlarci. È fondamentale per lo spogliatoio".