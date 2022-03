Chiellini: “50 e 50 con il Villarreal, rigiocherei la finale di Cardiff”

Chiellini: “Nel 2015 non giocai la finale di Berlino, che rimpianto”

La Champions torna spesso nei pensieri di Chiellini, che ha vissuto finora sempre finali perse con la maglia della Juve: “Le partite saltate? Quella che mi viene in mente è la finale di Champions del 2015, è chiaro che mi piacerebbe rigiocarla. Preferisco perdere ma giocare, piuttosto che stare fuori: tra l'altro quello è stato l'unico anno in cui non mi sono infortunato". A Berlino, i bianconeri non ce la fecero contro il Barcellona dei fenomeni: “Ero arrivato stanco, era stato l'unico anno senza infortuni e vuol dire che avevo giocato di più. Mi rendevo conto che riuscivo a fare la partita ma recuperavo con fatica. Avevo voluto saltare l'ultima partita prima della finale proprio per arrivarci meglio, poi purtroppo non sono riuscito a giocarla".

Chiellini: “Cardiff 2017, la rigiochiamo?”

Due anni dopo ancora la Juve in finale di Champions, sempre con Allegri in panchina, e dall'altra parte questa volta il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Chiellini questa volta gioca: “Lì è andata male lo stesso, abbiamo perso, ma essere in campo è diverso: riesci a trasformare tutta la tensione e tutto il resto, quella è la partita più importante che vorrei rigiocare ma non ho rimpianti. Sono arrivato qui nel 2005, sono riuscito a vedere la crescita della nostra Juve, abbiamo vissuto insieme tantissimi momenti belli e anche tanti difficili che ci hanno permesso poi di avere quella spinta in più per arrivare a vincere. Paradossalmente gli ultimi anni sono quelli che mi sto godendo di più".

Chiellini: “Allegri? Pensava di ritrovare la Juve che aveva lasciato”

Ci si sposta sul presente, sul ritorno di Allegri alla Juve: “Lo vedo sempre lo stesso, non lo trovo cambiato. Nei primi mesi quando è tornato forse si aspettava di trovare una squadra più simile a quella che aveva lasciato, ma in realtà in questi due anni è cambiato tanto, tanti giocatori, la squadra si è ringiovanita, e soprattutto le colonne portanti che avevano fatto il suo ciclo, io in primis, non avevano più quella costanza di rendimento, di presenza, quindi gli equilibri interni sono cambiati. Da novembre si è vista piano piano la sua Juve, una Juve solida, con una propria identità, con i propri difetti e i propri pregi".

Chiellini: “Vlahovic? Ci mancava da tempo un numero 9”

A gennaio la Juve si è decisamente rinforzata, inserendo Dusan Vlahovic nel suo motore: “Ha portato una ventata di entusiasmo a tutti: tifosi, giocatori, dipendenti. Dusan è un giocatore che sposta gli equilibri, che ci dà tanto anche come caratteristiche tecniche, era quello che mancava perché dopo Mandzukic non abbiamo più avuto una prima punta così di peso. Avevamo Gonzalo che è un giocatore eccezionale, con caratteristiche diverse, ma non avevamo una prima punta come lui, era sempre un adattamento, ha dato tanto Alvaro a cui però piace più giocare con un centravanti, ci ha giocato Paulo ma anche lui vorrebbe un centravanti, e lo stesso vale per Cristiano. Adesso questa squadra ha un suo numero 9, anche se ha il numero 7 sulle spalle, e ha trascinato un po' tutti. Poi ha 22 anni e una gran voglia di diventare il numero uno".

Chiellini: “A 28 anni De Ligt sarà un giocatore eccezionale”

Chiellini analizza il suo compagno di reparto, De Ligt: “E' partito forse con qualche strascico degli Europei, ma poi è cresciuto partita dopo partita, sicuramente le responsabilità gli piacciono e lo stimolano. Secondo me c'è anche troppa richiesta per un ragazzo di 22 anni, Matthijs è un giocatore fortissimo, ma la maturazione nei difensori avviene a un'età molto più avanzata, io le mie migliori stagioni le ho fatte a 33-35. Lui quando ne avrà 28 sarà già un giocatore eccezionale, adesso sta crescendo e deve ancora crescere tanto ma è un giocatore di livello mondiale".

Chiellini: “Con Conte imparai a dribblare dentro l'area”

Si torna al passato, ai tempi di Antonio Conte sulla panchina della Juve: “Il nuovo calcio? A noi l'ha portato per la prima volta Conte, poi abbiamo proseguito con sfaccettature diverse, ma Antonio ha proprio cambiato la nostra visione del calcio. Io mai pensavo di cominciare a giocare con la voglia di dribblare dentro l'area, di cercare un passaggio filtrante. Io sono sempre per un equilibrio come in tutte le cose, però è chiaro che adesso nel calcio avere il controllo della partita e della palla è sempre più importante. Non mi piace chi proprio non gioca per niente, ma neanche chi gioca anche quando non serve e lo fa solo per pura estetica".

Chiellini e il futuro prossimo: “Villarreal tosto”

Arriva a Torino il Villarreal, è l'attualità. Vincere per entrare nelle prime otto d'Europa: “Mi aspetto una partita difficile, è una squadra con un allenatore che conosco bene, che abbiamo affrontato al Siviglia e che ha uno storico importante: è una squadra tecnica ma soprattutto solida, organizzata, che si difende bene. In un primo momento avevamo preso lo Sporting, e con tutto il rispetto secondo me era più debole del Villarreal. Potevamo prendere anche il Psg, però tante persone che conosco quando hanno letto Villarreal hanno pensato subito a una partita più semplice, mentre io ho subito detto che ce la saremmo giocata 50 a 50. Chiaramente a questi livelli il dettaglio fa la differenza: come noi eravamo stati bravissimi a sbloccarla, potevamo essere più attenti nel non subire gol. Adesso questi errori peseranno sempre di più, perché quando le differenze non sono così alte, o il dettaglio ti decide la partita o altrimenti ci saranno sempre più partite che finiranno ai supplementari e ai rigori".



Le ultime eliminazioni hanno portato saggezza nella Juve? “Negli ultimi tre anni siamo usciti con Ajax, Lione e Porto, questo ci ha insegnato che se non le affronti con la stessa attenzione con cui magari affronteresti Real Madrid o Barcellona queste partite le perdi. Noi venivamo da un percorso in cui non tanti avevano vissuto queste situazioni, non tanti si rendono conto delle difficoltà che affronti in certe trasferte di Champions. Dovremo fare una partita tosta, molto concentrati e attenti, con le qualità che abbiamo, sperando anche di recuperare qualche giocatore importante per avere più armi a disposizione".

Chiellini: “Punto ai Mondiali e poi a fare il dirigente”

Il futuro non spaventa Chiellini: “Onestamente io sono già oltre quello che pensavo, dopo il ginocchio era una sfida riuscire a rientrare, però avevo questo Europeo che mi ballava nella testa, di finire per arrivarci. Fosse stato nel 2020 non ci sarei arrivato, non stavo ancora bene, quindi sono già andato oltre quello che era. Potevo finire l'anno scorso con la Nazionale, mi è venuta voglia di continuare e adesso la vivo alla giornata. Ora ho questo sogno del Mondiale, speriamo di raggiungerlo e di godercelo da fine marzo e in inverno, poi si vedrà. Questa è casa mia, penso che mi piacerebbe finire in modo decoroso, come sto facendo. Poi si vedrà. Di base mi piacerebbe più fare il dirigente che l'allenatore, ma la vita è piena di sorprese. Lo capirò con il tempo".