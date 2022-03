Anelka stronca Messi e Ronaldo: "La loro carriera ad alti livelli è finita"

In una recente intervista Mario Balotelli ha “spaccato” l’opinione pubblica, come spesso gli succede, definendo i mezzi tecnici a propria disposizione allo stesso livello di quelli di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e affermando di essere stato “tradito” solo da qualche eccesso comportamentale.

Un giocatore la cui parabola della carriera è stata piuttosto simile a quella di Balotelli, Nicholas Anelka , si è invece espresso con durezza circa il delicato momento professionale vissuto da Ronaldo e Messi, freschi di eliminazione dalla Champions League già agli ottavi con Manchester United e Psg , le squadre nelle quali le due leggende del calcio contemporaneo avevano scelto di trasferirsi in estate per cercare nuove sfide dopo le conclusioni delle rispettive, e molto differenti tra loro, avventure con Juventus e Barcellona .

Anelka: "Leo e Cristiano presuntuosi, a 32 anni io ero già in Cina"

Intervistato da 'Rmc Sport' Anelka ha affermato che CR7 e la Pulce sono stati “colpevoli” di voler restare ai vertici troppo a lungo, non accettando l’inesorabile declino segnato dall’anagrafe: “La carriera di Cristiano e di Leo è finita. Ritengo che entrambi debbano essere molto contenti per ciò che hanno fatto ed ottenuto negli ultimi 15 anni, ma questo è quello che succede a chi vuole giocare troppo a lungo ad alti livelli. Alla loro età avrebbero dovuto accettare sfide meno impegnative. Io ho smesso a 36 anni, ma a 32 ero già in Cina” ha affermato Anelka, che ha evidentemente derubricato la fugace esperienza alla Juventus a 33 anni, con appena due presenze tra gennaio e giugno 2013.