Juve, la delusione di Bonucci: "Possiamo solo chiedere scusa ai tifosi"

Juve, i messaggi social di Cuadrado e Bonucci

Tra la notte e la mattina di giovedì, quindi, hanno espresso la propria voce sui social il capitano di serata, che ha ribadito quanto detto a caldo al termine del match ("C'è rabbia e delusione, ma questo è il calcio"), e uno dei grandi assenti dell’infausta notte bianconera in Champions League.

Bonucci non si nasconde: "Trasformare la delusione in rabbia"

Bonucci ha pubblicato un lungo post su Instagram come didascalia alla foto di gruppo dell’undici di partenza sceso in campo in quella che è stata l’ultima gara stagionale della Juventus in Europa, soffermandosi sulla sofferenza per non aver potuto giocare un incontro da dentro o fuori in Champions per la prima volta in carriera, ma anche sull’urgenza di voltare pagina per concentrarsi sugli obiettivi ancora raggiungibili in stagione: "Vivere questo tipo di partite da fuori, per la prima volta in carriera, e non poter essere in campo mi fa capire cosa provano i nostri tifosi in queste serate e chiedere scusa a tutti è l’unica cosa da fare in questo momento. Dobbiamo però, tutti insieme, trasformare questa delusione e questa frustrazione in rabbia per affrontare il resto delle partite e prenderci gli obiettivi che sono rimasti".