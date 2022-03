La Juve guarda avanti: Allegri non si tocca

TORINO - Sempre più al Max. Il capitombolo europeo è stato fragoroso e pesante da assorbire ma alla Juve non è il tempo dell’emotività, che lascia spazio invece alla razionalità. Se i social continuano ad essere in ebollizione, con l’hashtag #Allegriout sempre popolarissimo, la realtà dice una cosa ben diversa: Allegri è decisamente “in”. Non è una sconfitta - per quanto pesantissima, difficile da accettare e da metabolizzare per modi, proporzioni e avversario contro cui è maturata - che può pregiudicare un progetto di respiro triennale. «L’uscita dalla Champions non cambia di una virgola i nostri piani» ha confermato l’amministratore delegato, Maurizio Arrivabene , in esclusiva al Corriere dello Sport. Il primo riflesso è evidente: Massimiliano Allegri non si tocca. A lui è stato affidato il nuovo ciclo che dovrà riportare la Juve al vertice e continuerà a ricoprire il ruolo di timoniere. L’intento era chiaro fin dalla scorsa estate quando è stato richiamato alla Continassa ed è stato fissato un orizzonte quadriennale al suo contratto. Segno evidente di massima fiducia nel tecnico e di una programmazione a lungo termine. Per questo - oltre che per l’onerosità dell’intesa, 9 milioni a stagione - si andrà avanti insieme.

Allegri, gli obiettivi con la Juve

Certo, a nessuno ha fatto piacere abbandonare il principale palcoscenico continentale così in anticipo per il terzo anno di fila, ma in casa Juve il pensiero è che si sia in linea con i programmi. Quarto posto in campionato ed ottavi di finale di Champions erano gli obiettivi minimi indicati ad inizio stagione e quindi, nei ragionamenti della società, il bilancio è in linea con le aspettative. Le difficoltà di decollo del nuovo progetto erano state messe in conto; forse non ci si aspettava che fossero così significative, specie all’alba del campionato quando i risultati negativi hanno allontanato troppo in fretta la Juve dalla vetta della classifica. Il percorso che è seguito, in ogni caso, viene valutato positivamente. La Juve ha messo in fila 15 risultati utili consecutivi in serie A, ha dimezzato lo svantaggio da chi la precede ed è tornata pure in corsa per qualcosa di più di un piazzamento nelle prime quattro posizioni.

