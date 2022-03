Allegri: "Con Dybala non è successo nulla, un po' di casino serve”

Il tecnico della Juve presenta la gara con la Salernitana, in programma domani alle 15 all'Allianz Stadium, dopo lo scivolone (con eliminazione) in Champions League. Problemi a centrocampo per Massimiliano Allegri viste le assenze degli infortunati McKennie, Zakaria e Locatelli, ancora parecchi i dubbi di formazione, pure per l'attacco.

Allegri: “Dybala e Chiellini non hanno i 90' nelle gambe”

Allegri non considera la partita di andata con i campani: “È diversa rispetto all’andata perché ha fatto buoni risultati. Gioca meglio, è più propositiva. Noi domani dobbiamo cancellare l’eliminazione dalla Champions e chiudere questo periodo nel migliore dei modi per rimanere a 3 punti dall’Inter e giocarsi lo scontro diretto in casa”. Senza Locatelli ci sono dubbi sulla formazione: “Devo valutare e scegliere perché stamattina abbiamo provato diverse soluzioni. Chiellini e Dybala stanno meglio, non hanno 90′ nelle gambe ma devo scegliere chi far partire dall’inizio”.

Allegri: “Lite con Dybala? Lui mi ha fatto una richiesta e io ho detto no”

Spogliatoio caldo dopo l'eliminazione con il Villarreal. Allegri risponde alle voci su una lite con Dybala: “Lui mi ha fatto una richiesta e io ho detto no. Non è successo niente, anzi. Poi hanno capito e sono stati bravi. Dopo l’allenamento di stamattina, visto che domani è una partita delicata, stiamo in ritiro insieme. Non c’è stata nessuna discussione. Sono stato giocatore anche io, ogni tanto un po’ di casino ci serve altrimenti diventiamo piatti. L’altro giorno, dopo la partita col Villarreal, prima di addormentarmi ho pensato ‘Porca miseria siamo troppo piatti’. Ringrazio i ragazzi per avermi dato l’opportunità”.