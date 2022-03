Kulusevski parla ancora di Juve: "Frustrante non potersi esprimere"

"Era una situazione frustrante, avevo bisogno di un cambiamento". Torna a parlare di Juventus , Dejan Kulusevski , a circa due mesi dal suo trasferimento al Tottenham e lo fa attraverso le colonne del The Guardian. Come già accaduto in passato, il trequartista svedese non si è espresso in termini "al miele" in merito.

Juve senti Kulusevski: "E' stato frustrante non potersi esprimersi"

Lo svedese classe 2000, giunto lo scorso 31 gennaio in prestito oneroso agli Spurs nell'operazione di mercato insieme a Rodrigo Bentancur, si è così espresso: "E' difficile non riuscire a fare una cosa che sai di poter far bene. Ebbene, questo è ciò che mi è successo ai tempi della Juve: non riuscivo a esprimermi. Ed è stato parecchio frustrante".

Kulusevski: "Felice di essere allenato da Conte".

Quindi, i ringraziamenti al nuovo tecnico: "Ora però sono felicissimo al Tottenham e di essere allenato da Antonio Conte, che mi dà la possibilità di giocare dove mi è più congeniale. Sta andando tutto per il meglio, adesso". A confermarlo sono i numeri: da quando Kulusevski è a Londra, ha messo in fila (tra campionato e FA Cup) 10 presenze, 2 gol (in Premier contro Manchester City e Leeds Unuted) e 4 assist vincenti.