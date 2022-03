Miretti dopo l'esordio in A con la Juve: “Un'emozione pazzesca”

E' entrato per giocare alcuni minuti del recupero nella partita contro la Salernitana , ma a Miretti tanto è bastato per emozionarsi visto che era la sua prima apparizione su un campo di serie A, con la maglia della Juve . Al fischio finale non può che raccontare quello che ha provato, i brividi per la prima.

Miretti: “Esordire con la squadra del cuore: un sogno”

Miretti racconta a ruota libera: “È stata un’emozione assurda, avevo già esordito col Malmoe ma mi mancava esordire in Serie A e sono molto contento. È un sogno che fanno tutti nel settore giovanile, io ho avuto la fortuna di arrivare a giocare nello stadio della mia squadra del cuore. Sono tifoso della Juve sin da bambino, quindi è stata un’emozione indescrivibile”.

Miretti: “La Youth League e poi l'esordio: che settimana”

Per Miretti non si può proprio dire che non sia stata una settimana da cerchiare in rosso e da ricordare per molto molto tempo: “La Youth League, con l'approdo alle Final Four: anche lì sono state bellissime emozioni. Abbiamo fatto un pezzo di storia di questo club. È stata una bella emozione e una bella settimana”. Tra l'altro, in Youth League, proprio un gol di Miretti aveva spianato le porte per la qualificazione ai danni del Liverpool.

Miretti: “Allegri mi tratta come tutti gli altri”

Come si sta nel mondo dei grandi? Miretti dice: “Cerco di guardarle i compagni il più possibile e prendere e rubare qualsiasi dettaglio. La cosa che mi rimane più impressa è che quando entrano in campo c’è sempre massima concentrazione e curano ogni minimo dettaglio. È quello che serve per arrivare e rimanere al top”. Allegri lo tratta come tutti gli altri: “Quando vengo in prima squadra sono trattato come uno di loro, il mister mi dà tutte le indicazioni che mi servono e mi mettono nelle condizioni di non trovarmi spaesato e trovarmi a mio agio all’interno del gruppo”.