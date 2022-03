Lo sfogo di Higuain: "I valori contano più dei titoli"

Più di 300 gol segnati in carriera, titoli nazionali in Spagna e in Italia, ma un palmares internazionale che si limita all’Europa League vinta nel 2019 con il Chelsea. Questo il bilancio di Gonzalo Higuain, che salvo sorprese chiuderà la carriera senza avere vinto la Champions League e senza aver conquistato un trofeo con la propria nazionale.

Higuain, carriera stregata in nazionale In Champions il Pipita ha disputato e perso una finale con la Juventus nel 2017 contro il Real Madrid, mentre con l’Argentina sono storia le tre finali giocate in poco più di 12 mesi tra Mondiale e Coppa America tra il 2015 e il 2016, tutte perse contro Germania e Cile. Intervistato da Stats Perform, tuttavia, Higuain, ora in forza all'Inter Miami nella Mls, ha dichiarato di non avere rimpianti per la propria carriera nella Seleccion nonostante l’agognata vittoria in Coppa America sia arrivata nella scorsa estate, quando Gonzalo era già fuori dal giro della nazionale.

"Felice per chi ha vinto la Coppa America" "Con la nazionale ho dato tutto e ne sono orgoglioso. Purtroppo non ho vinto nulla, ma sono felice per chi ci è riuscito, per i ragazzi con i quali ho condiviso tanti momenti, Eravamo un gruppo meraviglioso e abbiamo giocato un ottimo calcio, ma non siamo riusciti a vincere" il bilancio di Gonzalo, che ha dato l'addio all'Argentina nel 2019 dopo la seconda finale consecutiva di Coppa America persa.