Juve, si ferma Vlahovic: non giocherà con la Serbia

A causa di un problema all'inguine, l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic non sarà a disposizione del commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic - già forte della qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar ottenuta a scapito del Portogallo di Cristiano Ronaldo - per le amichevoli contro Ungheria e Danimarca.

Juve, il comunicato della Serbia: "Vlahovic torna a Torino"

E' quanto si apprende dal comunicato diramato dalla Federcalcio di Belgrado, che prosegue: "Dopo le consultazioni tra lo staff medico della Juventus, quello della nazionale serba e i colloqui che hanno avuto oggi il selezionatore Stojkovic e lo stesso Vlahovic, è stato deciso che in questo momento è meglio per lui sfruttare periodo per un completo recupero. Vlahovic tornerà quindi presto a Torino".

Serbia senza urgenze per Vlahovic: Mondiali gia conquistati in faccia a Cristiano Ronaldo

Vlahovic era in campo titolare, lo scorso 14 novembre nella gara che decretò il primo posto della Serbia sul Portogallo nello scontro diretto dell'ultima giornata del gruppo A nelle qualificazioni europee ai Mondiali. All'Estádio da Luz di Lisbona finì 1-2 coi lusitani in vantaggio con Renato Sanches al 2' ma ripresi da Dusan Tadic al 33' e da Aleksandar Mitrovic al 90'.