Juve, giovedì via alla preparazione per l'Inter: Bernardeschi fa gli straordinari

Dopo la vittoria sulla Salernitana che ha allungato a 15 il numero di partite utili consecutive in campionato della Juventus permettendo ai bianconeri di avvicinare ulteriormente il terzo posto dell’ Inter , avversaria nel prossimo turno, il centro sportivo bianconero della Continassa si è svuotato, come d’abitudine durante le soste per gli impegni delle nazionali.

L’elevatissimo numero di giocatori convocati dalle rispettive selezioni ha infatti ridotto all’osso la rosa rimasta a disposizione di Allegri , che da giovedì 24 inizierà la preparazione proprio in vista della partitissima contro i nerazzurri, in programma per domenica 3 aprile alle 20.45.

Juve, Bernardeschi rinuncia ai giorni di riposo

Tra i pochi big rimasti a popolare il centro di allenamenti della Juventus ci sono Federico Bernardeschi e Dusan Vlahovic. Il primo non è stato incluso da Roberto Mancini per scelta tecnica tra i convocati per i playoff verso il Mondiale 2022, ma ha scelto di rinunciare ai giorni di riposo concessi da Allegri preferendo lavorare da solo alla Continassa per recuperare la miglior formazione.

Juve, Vlahovic a parte alla ripresa

L’ex attaccante della Fiorentina, invece, non ha potuto rispondere alla chiamata del ct della Serbia Dragan Stojkovic a causa di un fastidio all’inguine che lo ha reso indisponibile per le amichevoli contro Ungheria e Danimarca. Vlahovic lavorerà quindi a parte alla ripresa degli allenamenti della Juventus, ma c’è ottimismo per la sua disponibilità contro l’Inter. Giovedì alla ripresa ci sarà anche Paulo Dybala, non convocato dall’Argentina: dopo l’ufficializzazione del mancato rinnovo con la Juventus l’argentino si è concesso una vacanza di due giorni con la fidanzata Oriana Sabatini per fare rientro a Torino già mercoledì.