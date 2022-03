Juve, accuse di falso in bilancio e nuove perquisizioni sull'inchiesta plusvalenze

Arrivano accuse di falso in bilancio per la Juventus con conseguenti perquisizioni in tutta Italia circa il caso plusvalenze. Ad eseguirle, oggi (mercoledì 23 marzo 2022) la Guardia di Finanza di Torino, nell'ambito dell'inchiesta sul club bianconero già partita a dicembre sulle presunte plusvalenze in anni di rendiconti finanziari.