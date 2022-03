Juve, differenziato per Vlahovic. A parte anche Zakaria e Alex Sandro

Juve: differenziato per Vlahovic, Zakaria ed Alex Sandro

"Dopo la ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, questa mattina i giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali si sono ritrovati nuovamente al centro sportivo bianconero - recita il comunicato del club bianconero -. Il menu odierno ha previsto, dopo una prima fase di riscaldamento, una sgambata, undici contro undici, a ranghi misti con i ragazzi dell’Under 23 e della Primavera- Alex Sandro, Zakaria e Vlahovi? hanno svolto lavoro individuale".

Juve, le condizioni di Dusan Vlahovic

Il bomber serbo ha un problema all'inguine che lo ha costretto a saltare gli impegni con la propria Nazionale, e ha svolto una seduta differenziata, così come gli altri due infortunati Alex Sandro e Zakaria. Allegri spera di recuperarli tutti per il match contro i nerazzurri: i progressi dei giocatori verranno seguiti passo passo durante i prossimi allenamenti, lo staff medico non vuole affrettare i rientri per evitare ricadute. Sabato in programma una nuova seduta mattutina.