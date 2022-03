Juve, continua la preparazione per l'Inter: esercizi sulla forza

Continua la marcia di avvicinamento della Juve verso il 'Derby d'Italia' contro l'Inter , in programma all'Allianz Stadium domenica 3 marzo alle 20:45. I bianconeri non impegnati con le rispettive Nazionali hanno svolto una seduta mattutina agli ordini di Massimiliano Allegri .

Juve, allenamento dedicato alla forza

"Dopo la sgambata a ranghi misti nella giornata di ieri, con i ragazzi dell’Under 23 e della Primavera, nuova mattinata di lavoro al centro sportivo bianconero per la Juventus. All’orizzonte il Derby d’Italia all’Allianz Stadium (il 3 aprile alle 20:45), il primo appuntamento del mese di aprile per i bianconeri. - recita il comunicato della società bianconera - Il gruppo, questa mattina, si è concentrato su esercizi dedicati alla forza in palestra e domani usufruirà di un giorno di riposo prima di entrare ufficialmente nella settimana del big match contro l’Inter".

Juve, si avvicina la sfida con l'Inter

Dopo il giorno di riposo, la Juve entrerà ufficialmente nella settimana del big match della 31esima giornata di Serie A contro l'Inter, con i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali che torneranno a disposizione di Massimiliano Allegri entro giovedì prossimo. In caso di vittoria i bianconeri sorpasserebbero in classifica i nerazzurri, i quali hanno però una partita in meno. Allegri spera di avere tutti a disposizione, compresi Vlahovic, Alex Sandro e Zakaria, che nella seduta di venerdì hanno svolto un lavoro differenziato.