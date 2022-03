Le mosse di Allegri per la svolta della Juve

TORINO - Energia al Max. Tocca ad Allegri, ora come mai, prendere per mano la Juve e guidarla verso gli obiettivi che possono impreziosire la stagione. La sosta non ha portato buone notizie, tutt’altro. La speranza era di avere una pausa che permettesse al gruppo se non di riposare, visti i tanti convocati con le varie nazionali, quanto meno di liberare un po’ la mente dopo l’enorme delusione dell’eliminazione dalla Champions League che ha annacquato un po’ il periodo d’oro che i bianconeri stanno vivendo in campionato, dove hanno ottenuto ben 16 risultati utili consecutivi. Un percorso che ha riportato la Signora prepotentemente al vertice, tanto da consentirle di mettere nel mirino per la prima volta anche il secondo posto. E, invece, subito dopo la vittoria contro la Salernitana sono iniziati i problemi. La bufera Dybala, il nuovo filone dell’inchiesta sui bilanci del club, il flop della Nazionale: tutte situazioni che potrebbero avere riflessi sul gruppo e che potrebbero condizionare da qui in avanti. Ecco perchè è Allegri la polizza assicurativa della Juve, la garanzia per non perdere la rotta in un momento delicato, non solo dal punto di vista del calendario ma anche per questioni di contorno.