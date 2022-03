Parla Fagioli: "Cremonese scelta giusta, Under 23 Juve progetto vincente"

Tra il sogno della promozione in Serie A con la Cremonese e quello di tornare in pianta stabile alla Juventus , Nicolò Fagioli non ha tempo di rilassarsi, perché la sosta dei campionati di Serie A e B ha visto il talentuoso centrocampista piacentino classe 2001 impegnato con l’ Under 21 in un doppio appuntamento contro Montenegro (1-1 a Podgorica) e Bosnia, martedì 29 a Trieste, di qualificazione verso l’Europeo 2023 la cui fase finale si giocherà in Georgia e Romania.

Fagioli ha pronunciato parole da leader del gruppo dal ritiro dell'Italia: “Contro la Bosnia sarà una partita più difficile rispetto a quella di venerdì, perché¨ hanno la stessa intensità del Montenegro, ma hanno più qualità". Inevitabile un passaggio sulla clamorsa sconfitta della Nazionale A contro la Macedonia del Nord costata il pass verso il Mondiale 2022: "Ora siamo concentrati su quello che dobbiamo fare con l'Under 21, poi salendo di età speriamo che tanti di noi potranno arrivare alla Nazionale A. Vediamo che soprattutto in Spagna i giovani giocano di più rispetto a quanto succede in Italia, mentre da noi vengono criticati appena sbagliano. Così per un allenatore diventa difficile farli giocare con continuità".

La Cremonese sogna con Fagioli: la Serie A manca dal 1996

Al rientro dalla nazionale Fagioli tornerà a concentrarsi sulla Cremonese, della quale è un perno insostituibile del centrocampo, per il rush finale del campionato di Serie B. I grigiorossi, al comando della classifica a sette giornate dal termine, puntano dichiaratamente al ritorno in Serie A dove i lombardi mancano dal lontanissimo 1996. Al di là del destino della squadra di Pecchia, tuttavia, per Fagioli il futuro sembra tracciato, con il ritorno alla Juventus. Per restarci.

Nicolò Fagioli aspetta la chiamata della Juve

Manca solo la data, ma nell'attesa il centrocampista elogia la scelta del club bianconero di far nascere l'Under 23: "Ritengo che il progetto Under 23 della Juventus sia utile e importante perché non sempre un calciatore è pronto quando esce dalla Primavera - ha aggiunto Fagioli - Per me venire alla Cremonese è stata la scelta giusta, perché giocare nella Juve per un giovane è molto importante, ma anche difficile. Qui mi hanno voluto da subito e ho ritrovato Pecchia che mi conosceva già proprio dai tempi dell’Under 23 della Juve. Penso di stare disputando una buona stagione, anche se so di poter fare meglio. Vogliamo arrivare in Serie A, ma sappiamo che ci sarà da lottare fino alla fine”.