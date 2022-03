Al-Khelaifi torna sulla Superlega: "Alcune persone hanno cercato di abbattere il sistema"

Al-Khelaifi: "Doneremo un milione di euro per il popolo ucraino"

Il presidente dell'Eca e del PSG, Al-Khelaifi ha dichiarato che per sostenere la popolazione ucraina verrà donato un milione di euro, aggiungendo: "Sono tempi difficili e siamo tutti rattristati, chiediamo la pace. La sofferenza a cui assistiamo ci ricorda ciò che davvero conta nella vita e perché lo apprezziamo così disperatamente. Ci ricorda anche la forza positiva del calcio, la sua missione sociale".

Al-Khelaifi: "Gli scettici del modello calcistico europeo avevano torto"

Tra i diversi temi affrontati dal numero uno del Paris Saint-Germain c'è anche la Superlega, Al-Khelaifi ha lanciato una frecciatina a Juve, Barcellona e Real Madrid, i tre club che sembrano non aver abbandonato ancora l'idea di una nuova competizione. In merito al bando indetto da Uefa ed Eca per la gestione della cessione dei diritti di marketing delle competizioni europee, Al-Khelaifi ha dichiarato: "Questo segna un nuovo modello di governance progressista per il calcio europeo. A dimostrazione che gli scettici del modello calcistico europeo avevano torto. Più influenza e più ricchezza per i club, governance più progressista e più unità. Alcune persone hanno cercato di abbattere il sistema per avere solo una parte di tutto ciò".