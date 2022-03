Lo Juve-Inter di Tevez: "Torno a casa"

Juventus-Inter potrebbe avere un illustre spettatore in più. Compreso un grande ex della storia recente della Juventus come Carlos Tevez. L'Apache ha lasciato grandi ricordi presso la tifoseria pur avendo indossato la maglia della Vecchia Signora solo per due stagioni, caratterizzate dalla conquista di due scudetti, il terzo ed ultimo dell'era Conte e il primo della gestione Allegri, e di una finale di Champions League.

Tevez, messaggio ai tifosi della Juve: "Torno a casa" Attraverso una Instagram Story l'Apache ha mandato un messaggio piuttosto criptico circa la propria possibile presenza allo stadio per la super-sfida in programma proprio all'"Allianz Stadium" domenica sera alle 20.45. "Vuelvo a mi casa. Juve vs Inter". "Torno a casa Juve vs Inter. Forza Juve" ha scritto l'attaccante argentino, lasciando quindi intuire che la propria casa sia proprio lo stadio che l'ha visto protagonista per due stagioni con la maglia numero 10.