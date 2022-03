Juve: allenamento congiunto con la Pro Sesto, Zakaria c'è

Allenamento insolito oggi per la Juve in vista della sfida di domenica contro l' Inter a Torino. I bianconeri, infatti, hanno svolto la seduta insieme alla Pro Sesto , squadra di serie C che milita nello stesso girone della Juve Under 23. C'è stato un test amichevole contro i lombardi che è durato circa un'ora.

Juve: Zakaria ha giocato tutta l'amichevole

Sembra ormai recuperato del tutto Denis Zakaria, che ha giocato l'intera partitella contro la Pro Sesto. Sotto la pioggia, il punteggio finale è stato di 1-1: gol di Daniele Rugani per la Juve e di Grandi per gli avversari. Alex Sandro ha svolto solo parte dell'allenamento, il che vuol dire che non è ancora recuperato in vista del derby d'Italia. Con la squalifica di Pellegrini, il suo rientro sarebbe molto utile ad Allegri che, invece, probabilmente si ritroverà solo con l'opzione De Sciglio, al ritorno dall'impegno con la Nazionale azzurra. Vlahovic si era aggregato al gruppo già ieri, dimostrando di aver completamente smaltito il problema all'inguine. Domani altro allenamento, appuntamento al mattino per la truppa di Max Allegri.