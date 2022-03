Juve, il ritorno di Zakaria: "Pronto per le prossime sfide"

Juve, la carica social di Zakaria

A certificare la voglia dell’ex Borussia Moenchengladbach di tornare a rendersi utile per la causa bianconera è il post Instagram pubblicato dal giocatore dopo essere tornato in campo durante il test (partitella di 60 minuti) svoltosi alla Continassa contro la Pro Sesto, formazione del girone A di Serie C, e terminato 1-1: "Thanks for the support and your messages during the last weeks. I’m back on the pitch and ready for the upcoming challenges!". "Grazie per il sostegno e per i messaggi che mi avete mandato nelle ultime settimane. Sono tornato e sono pronto per le prossime sfide!"