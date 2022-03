Frattesi, il post con Marchisio scatena i tifosi della Juve

Nell’era del calciomercato via social può bastare un post per far pensare ad un affare potenziale, soprattutto se questo arriva poche settimane dopo un’intervista “rivelatrice”. Così se la foto tra Davide Frattesi e il proprio idolo Claudio Marchisio non può certo bastare per pensare che il centrocampista del Sassuolo sarà sicuramente un rinforzo della prossima Juventus, l’emozione visibile negli occhi dell’ex romanista e soprattutto il “criptico” messaggio dell’ex bianconero possono essere considerati due indizi.

Claudio Marchisio, foto con l'"erede"? “Trust the process” si è limitato a scrivere Marchisio nel proprio post su Instagram come semplice didascalia alla foto che lo ritrae proprio insieme a Frattesi, oltre al simbolo di una corona e all’emoticon di due occhi incuriositi. Insomma, ce n’è abbastanza per fantasticare per i tifosi juventini, in particolare se si considera che l’espressione inglese utilizzata è un invito ad avere fiducia in quello che sta avvenendo. O che sta per avvenire.