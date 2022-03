La Juve si allontana da Martial: "Tottenham in pole position"

Martial: Juventus lontana, Tottenham in pole

Con un gol e un assist in otto partite di campionato, Martial ha fortemente deluso nella Liga e non ha giustificato l'ingaggio di un milione di euro al mese che il Siviglia gli ha garantito fino al prossimo giugno. L'attaccante dei Bleus diventa così un problema per il Manchester United, considerato lo stipendio da 15 milioni di euro a stagione e il contratto in scadenza nel 2024. I Red Devils stanno valutando alcune soluzioni, tra cui quella di proporlo al Tottenham come contropartita tecnica nell'operazione che potrebbe portare Harry Kane all'Old Trafford. Secondo il Mundo Deportivo la trattativa è in fase embrionale, ma potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane e trova il pieno consenso del giocatore, che cerca spazio e visibilità per essere convocato da Didier Deschamps per i Mondiali in programma in Qatar a fine anno. La Juve, che in passato è stata in contatto con l'entourage dell'ex punta del Monaco, al momento resta alla finestra in attesa di novità.