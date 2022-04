Nedved e la frase su Dybala e sul futuro della Juve

TORINO - «Il dopo Dybala? Alla Juve le idee ci sono e sono chiare». Pavel Nedved non ha dubbi: la Juve sa già quale sarà il futuro dopo l'addio che si consumerà a fine stagione con la Joya. I prossimi mesi saranno caldissimi su questo fronte e c'è ancora tempo per arrivare al traguardo con la soluzione ideale . Il vicepresidente della Juventus spiega: «Non so che tipo di giocatore cerchiamo. Abbiamo Chiesa che è infortunato e che secondo me è un ottimo giocatore. Sicuramente penseremo tutti insieme con l’allenatore come allestire il parco attaccanti. Le idee ci sono e sono chiare».

Nedved è tornato sul mancato rinnovo del contratto del numero 10: «Abbiamo condiviso a tutti i livelli la decisione, non c'entra con il giocatore. E’ stato sempre importante e lo sarà per la sua prossima squadra». Il timore dei tifosi juventini è di ritrovarselo con la maglia dell’Inter: «Che effetto mi farebbe? Non lo so, non mi sono posto questa domanda, anzi la eviterei - sottolinea l'ex campione ceco -. Noi siamo contenti di come si sta comportando Paulo, si sta comportando da professionista. L’ho visto molto bene in settimana, con una buona crescita fisica, credo farà molto bene».