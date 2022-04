Juve: già ripresi gli allenamenti in vista di Cagliari

Neanche il tempo di metabolizzare la sfortunata sconfitta di ieri contro l' Inter , o forse proprio per voltare pagina immediatamente, ed ecco che la Juve è tornata già questa mattina ad allenarsi alla Continassa. Mancava naturalmente Locatelli , che in mattinata ha sostenuto gli esami al J Medical dopo l'infortunio al ginocchio di ieri nel derby d'Italia. Tutti gli altri, divisi in due gruppi, si sono regolarmente allenati.

Juve: dimenticare l'Inter è la parola d'ordine

Se la parola d'ordine è dunque lasciarsi alle spalle la notte delle streghe al cospetto dell'Inter, l'obiettivo è ben visibile: sabato si va in Sardegna per affrontare il Cagliari. Oggi, alla Continassa, chi ieri è sceso in campo e ha giocato il maggior numero di minuti ha fatto lavoro di scarico, per tutti gli altri invece esercizi di possesso palla e partitella finale. Domani sarà giornata di riposo per i bianconeri che poi si ritroveranno mercoledì per preparare anche tatticamente la gara contro i sardi di Walter Mazzarri.

Juve: a centrocampo solo in tre a disposizione

A cominciare dal Cagliari, e per circa un mese, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di Locatelli. Considerato che già manca McKennie, il tecnico si ritrova con tre soli centrocampisti di ruolo, Zakaria che è appena ritornato dall'infortunio, Rabiot e il brasiliano Arthur. E due ripieghi d'emergenza, che possono essere Bernardeschi o Danilo. Non il miglior viatico per questo finale di stagione.