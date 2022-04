"Duello Juve-Monaco per una giovane promessa dell'Anderlecht"

La Juventus scandaglia il mercato belga alla ricerca di talenti. Secondo quanto riporta l'Equipe, il club torinese avrebbe messo gli occhi su Nail Moutha-Sebtaoui , classe 2005, giovane promessa del calcio belga che in questa stagione si è messo in luce nelle giovanili dell' Anderlecht .

Juve interessata a Moutha-Sebtaoui: chi è

Esterno sinistro in grado di coprire anche la fascia destra e di giocare al centro della difesa, Moutha-Sebtaoui vanta già alcune apparizioni internazionali con le nazionali giovanili del Belgio, ma non ha ancora debuttato nella prima squadra dell'Anderlecht. Il classe 2005, 17 anni da compiere il prossimo novembre, non ha ancora firmato un contratto da professionista con la società belga, e potrebbe quindi trasferirsi a parametro zero a Torino in caso di accordo con i bianconeri. Sempre secondo l'Equipe, Cherubini e gli uomini mercato della Juve devono fare i conti con il Monaco, che da tempo è interessato al giocatore e a breve potrebbe fare un'offerta.