La rinascita di Ihattaren: in gol dopo un anno con lo Jong Ajax

Il ritorno a casa fa bene a Mohammed Ihattaren . Il fantasista olandese classe 2002 di proprietà della Juventus ha infatti impiegato appena due partite per ritrovare la via del gol con la seconda squadra dell’ Ajax , dove il giocatore di origini marocchine è tornato dopo la fine della sua breve e burrascosa esperienza con la Sampdoria.

Ihattaren, l'ultimo gol un anno fa in Eredivisie

Tornato all’Ajax durante il mercato di gennaio, Ihattaren ha disputato contro il Top Oss appena la seconda partita del proprio nuovo percorso con i Lancieri, la prima da titolare che gli ha concesso il tecnico John Heitinga dopo lo spezzone contro il Nac Breda, che aveva segnato il ritorno in campo di dopo quasi un anno dall’ultima partita disputata, con la prima squadra dell’Ajax in Eredivisie contro il Groningen. L'ultimo gol segnato dal giocatore risaliva invece esattamente a un anno fa, il 4 aprile 2021 nel massimo campionato olandese nel 3-0 contro l'Heracles Almelo.

Dal flop Sampdoria al ritorno a casa: la Juve "osserva" Ihattaren

Per il giocatore appartenente alla scuderia di Mino Raiola si tratta del primo sorriso della stagione, che giunge quasi al termine di un’annata molto difficile durante la quale il fantasista aveva anche pensato all’addio al calcio. Dopo essere stato acquistato dalla Juventus nell’agosto 2021 per 1,8 milioni, il giocatore era stato ceduto alla Sampdoria, dove però Ihattaren non si è mai ambientato e non è mai sceso in campo. La risoluzione del prestito è quindi seguito il ritorno all’Ajax, in prestito con annuale con opzione di riscatto. La Juventus continua a osservarlo nella speranza che l’aria di casa faccia rifioririre il suo talento.