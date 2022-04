Higuain, l'annuncio del padre Jorge: "Gonzalo ha deciso di ritirarsi"

In attesa di una conferma ufficiale del diretto interessato, che ha compiuto 34 anni a dicembre, si profila quindi la fine della lunga e gloriosa parabola calcistica di Higuain, fatta da 350 gol tra squadre di club e nazionale. Una carriera vissuta ad altissimi livelli e ricca di titoli, quasi tutti però conquistati a livello nazionale, con tre edizioni della Liga vinte con il Real e tre della Serie A con la Juve. A Higuain è mancata la consacrazione internazionale, in Champions League , competizione che non ha mai vinto, e con la nazionale argentina con la cu i maglia ha disputato tre finali , il Mondiale 2014 e due di Coppa America, tutte perse rispettivamente contro Germania e Cile.

Gonzalo Higuain e le critiche ricevute via social

Jorge Higuain si è poi soffermato sul recente momento difficile vissuto dal figlio, criticato dai tifosi del Miami sui social e da alcuni giocatori della Mls per alcuni comportamenti tenuti sul terreno di gioco: "Mi piacerebbe che dopo il ritiro Gonzalo restasse nel calcio, ha tutte le qualità per farlo. In Europa Gonzalo è molto considerato, le ultime critiche ricevute negli Stati Uniti l'hanno ferito, ma gli abbiamo spiegato che la realtà non è quella dei social network e che non vale la pena di arrabbiarsi per questo: i numeri della sua carriera parlano per lui".