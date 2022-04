Dybala si dà alla tv: curerà e presenterà un documentario calcistico

Paulo Dybala approda in Francia. No, la Joya non ha scelto il Paris Saint-Germain, o almeno non ancora, come prossima destinazione dopo la decisione della Juventus di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, ma in attesa di individuare la squadra per la quale firmerà quello che potrebbe essere l’ultimo contratto vero della carriera, e comunque probabilmente, il più ricco, ha deciso di darsi allo spettacolo, come conduttore di un documentario che sarà trasmesso a Cannes.