Allegri e i giovani: "Li consideriamo campioni troppo in fretta. I social? Un danno"

Uno degli appunti mossi a Max Allegri da buona parte dei suoi detrattori è di non avere sufficiente coraggio nel lanciare i giovani. Un dato parzialmente smentito dai fatti nel corso della carriera del tecnico livornese, da Cagliari alla Juventus passando per il Milan, ma di sicuro l’allenatore vincitore di cinque scudetti con i bianconeri sa di quanto sia difficile in Italia avere il giusto equilibrio con i giovani, a prescindere dal loro effettivo talento.

"Un 20enne non può avere la maturità di un 28enne" Allegri ha parlato di questo delicato tema in un intervento da remoto al Festival dei Giovani in corso a Gaeta, organizzato da 'Noisiamofuturo' in partnership con la Luiss: "In Italia da qualche anno a questa parte c'è la tendenza a considerare campioni dei ragazzi dopo 2-3 partite, ma così si bruciano le tappe: a 20 anni un calciatore non può avere la maturità di un 28enne".