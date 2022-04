Juve, numeri da scudetto in trasferta: ma solo da novembre

C’è una Juve che vince. E che convince pure. Quella da trasferta, L’infinito dibattito tra "risultatisti" e "giochisti", si sa, non piace a Max Allegri , convinto assertore della necessità di portare a casa punti, in un modo o nell’altro, per raggiungere i propri obiettivi. Il tecnico bianconero non ne ha mai fatto mistero, sia durante l’epoca d’oro degli scudetti consecutivi , sia nell’attuale stagione, che ha segnato il suo ritorno sulla panchina della Juventus e che vede la squadra staccata forse irrimediabilmente dal primo posto.

Juve macchina da gol lontano dall'Allianz Stadium

L’ultimo ko in trasferta risale infatti al 30 ottobre in casa del Verona dell’ex Igor Tudor, impostosi per 2-1 grazie a una doppietta di Giovanni Simeone con inutile rete di McKennie a dieci dalla fine. Da quel momento la Juve versione d’esportazione in campionato non ha sbagliato un colpo ottenendo sei vittorie e tre pareggi con uno score di 18 gol segnati e solo sei subiti e quattro partite chiuse senza incassare reti.

La Juve e il peso della sconfitta di Napoli

Cifre solo parzialmente offuscate dalle due sconfitte esterne rimediate in altre competizioni, indolore il 4-0 contro il Chelsea nel girone di Champions League, che la Juve riuscì comunque a chiudere al primo posto, pesante invece quella per 2-1 contro l’Inter dopo i supplementari nella finale di Supercoppa Italiana. Certo, va pesato il valore degli avversari incontrati, tra i quali le pericolanti Salernitana, Empoli e Sampdoria, ma brillano anche i clean sheets contro Lazio e Milan. Tuttavia, è proprio in trasferta che la Juve ha accumulato il gap con le prime della classe, avendo ottenuto fuori casa sette e sei punti in meno rispetto a Napoli e Milan, frutto essenzialmente del ko del Maradona a inizio campionato e di alcuni passi falsi come il pareggio di Venezia.