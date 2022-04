Del Piero non ha dubbi: “Scudetto, l'Inter sa come si vince”

Del Piero: “I numeri descrivono la superiorità dell'Inter”

L'ex campione juventino ammette: “Per quello che ha fatto vedere durante il campionato l'Inter è la favorita. In Champions è uscita 'bene', dando una bella risposta con la vittoria in casa del Liverpool Ha creato tantissimo, Dzeko come gol e assist ha segnato probabilmente quanto Lukaku. Non è un caso che i numeri descrivano la superiorità dei nerazzurri: come rosa è quella più equilibrata di tutte, soprattutto con la panchina che ha rispetto ad altre squadre. Hanno vinto l'anno scorso e certi giocatori hanno già vissuto alcune dinamiche, per cui sanno dove pescare la cosa giusta. Questo è il vantaggio nel finale di stagione". Per i campioni d'Italia, dunque, non dovrebbero esserci problemi nelle ultime sette partite a far valere i propri punti di forza. Ricordiamo che vincendole tutte, l'Inter sarebbe per la seconda volta consecutiva tricolore.