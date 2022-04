Juve, Allegri ha provato la soluzione a centrocampo per il Bologna

Mancano due giorni alla sfida di campionato che vedrà la Juventus impegnata in casa contro il Bologna. In vista del match di sabato, con appuntamento all'Allianz Stadium alle 18.30, il tecnico dei bianconeri Massimiiano Allegri dovrà far fronte all'emergenza a centrocampo a causa del recente infortunio di Arthur . La seduta di allenamento odierna è servita dunque anche per cercare di fare la quadra sugli uomini a disposizione.

Juve, possesso palla e finalizzazione al JTC

I bianconeri si sono ritrovati allo Juventus Training Center della Continassa questa mattina. La seduta odierna è stata incentrata principalmente sulla fase di possesso palla per la costruzione sotto pressione, con gli uomini di Allegri chiamati a cercare la giusta soluzione per mandare i compagni in porta. La seconda parte dell'allenamento poi si è concentra sulla fase di finalizzazione delle varie combinazioni di gioco provate in campo. La Vecchia Signora tornerà ad allenarsi venerdì mattina.

Allegri, prove di formazione anti-Bologna

Contro il Bologna di Mihajlovic, che all'Allianz Stadium verrà sostituito come sempre dal suo secondo Di Meo, Massimiliano Allegri dovrà mettere in campo una formazione d'emergenza a causa degli uomini contati a centrocampo. Nel corso della seduta odierna il tecnico dei bianconeri ha provato varie soluzioni, ma quella che sembrerebbe essere la via possibile per la sfida ai felsinei è il 4-2-3-1 con Zakaria e Rabiot a centrocampo e Cuadrado, Dybala e Morata alle spalle dell'unica punta Vlahovic.