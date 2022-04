La Juve si esercita sui tiri al volo: ci prova anche Allegri

La particolarità, tuttavia, è che oltre a giocatori come Dusan Vlahovic , sulla cui potenza del tiro da fuori area non ci sono dubbi, o Luca Pellegrini , reduce dal primo gol in A annullato a Cagliari proprio con queste modalità, nel video compaiono anche i tentativi di Max Allegri , concetto introdotto da un accattivante sottotitolo "Spoiler: partecipa anche Mister Allegri" e del portiere Mattia Perin , fresco di rinnovo fino al 2025.

Juve, Allegri insegna la tecnica del tiro al volo

Del resto si tratta di un esercizio in cui coordinazione e soprattutto tecnica sono particolarmente sollecitate e proprio la tecnica è uno degli elementi più importanti per il bagaglio di un calciatore secondo Allegri, che in carriera è stato un raffinato trequartista e che molto spesso nelle dichiarazioni pre e post partita si sofferma su questo aspetto. Peccato che… dopo aver appeso le scarpe al chiodo Allegri, che nel video è ritratto anche nei panni del docente mentre insegna la postura del corpo prima del tiro e la tecnica per calciare, sembra aver perso le qualità di un tempo, non essendo riuscito a trasformare in gol nessuno dei tentativi di tiro al volo sferrati verso la porta difesa dal terzo portiere Carlo Pinsoglio. A differenza di Perin, autore, come lo stesso Pellegrini, di un’esecuzione vincente particolarmente applaudita dai compagni di squadra…