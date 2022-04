Juve, quarta maglia firmata da uno street artist: debutterà contro il Bologna

Juve, svelata la quarta maglia firmata Kobra

"Il Quarto Kit Juventus 2021/2022, come sempre powered by adidas, nasce dalle idee, dalla visione e dall’arte di Eduardo Kobra, famosissimo street artist brasiliano - ha spiegato il club bianconero in un comunicato -. Un nome che ai più attenti dovrebbe dire qualcosa, perché proprio poche settimane fa lo abbiamo raccontato, nella bellissima iniziativa di cui si è resto protagonista in Brasile, dipingendo il murale della Juventus Academy di Perus, distretto a nord ovest di San Paolo (sua città natale). Un capolavoro, il suo, che attraverso il sorriso di due bambini voleva raccontare i valori di educazione, unione e inclusione del calcio, che Kobra, da sempre molto attento ai temi sociali, ama rappresentare attraverso l’utilizzo di forme geometriche e colori. Quegli stessi colori che dipingono, letteralmente, il Quarto Kit". Queste le parole di Kobra: "Quello che esprimiamo, e come lo facciamo, dice molto su quello che siamo. Non possiamo essere la versione migliore di noi se non abbracciamo la diversità, perché le differenze sono ciò che ci rende unici, ed è per questo che Adidas e Juventus sono i partner perfetti per lavorare a questo progetto speciale, che spero avrà una risonanza fra la gente. Mi sono divertito molto a creare questo artwork".