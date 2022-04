"Superlega, Ceferin e le presunte minacce a Stillitano"

Stillitano lavora per la tournée negli Usa di Barcellona, Juve e Real Madrid

Secondo quanto riportato da 'The Times', Ceferin si starebbe opponendo fermamente al progetto di Stillitano di organizzare nella prossima estate una serie di partite amichevoli da svolgersi negli Stati Uniti che coinvolgerebbe proprio Real Madrid, Barcellona e Juventus. Alla base dello scontro tra Ceferin e Stillitano ci sarebbe una contoversia in atto tra il manager e Relevent Sports, società di marketing di proprietà del miliardario Stephen Ross

'The Times': i motivi dello scontro Ceferin-Stillitano

Stillitano è stato presidente di Relevent fino alla scorsa primavera, prima di lasciare l’azienda a causa di una disputa per il taglio del proprio stipendio causato dalla pandemia di Coronavirus. Nella causa, Stillitano e i suoi avvocati avrebbero illustrato i dettagli di un messaggio ricevuto da Ceferin nel quale il presidente dell’Uefa avvertiva il manager “che lavorare con i tre club 'ribelli' lo avrebbe effettivamente reso un nemico della UEFA". Il messaggio, come riferito da Stillitano, sarebbe arrivato dopo che lui stesso aveva contattato Ceferin per riferirgli che Relevent gli aveva proibito di lavorare con gli ex clienti dell’azienda.