Bonucci: "Il fallo su Morata? Se il Var ha deciso così era fuori area..."

Entrato al 15’ della ripresa al posto di Matthijs De Ligt , Bonucci ha analizzato la prova della squadra partendo da cosa è mancato nei secondi finali per riuscire a ribaltare il risultato dopo aver trovato il gol del pareggio al 95’ con Vlahovic : “Abbiamo cercato di mettere pressione per trovare almeno il pareggio, ma ci è mancata lucidità per segnare il secondo gol e approfittare della doppia superiorità numerica".

Juve-Bologna, finale di fuoco: Bonucci non recrimina

Inevitabile un commento sull’episodio arbitrale chiave del match, il contatto tra Soumaoro e Morata che all’82’ è stato punito dall’arbitro Sacchi, dopo on field review, con un calcio di punizione dal limite e non con il calcio di rigore, prima delle espulsioni del difensore francese e di Medel per proteste. Bonucci non recrimina: “Dal campo il fallo sembrava all’interno dell’area, ma il Var l’ha valutato fuori e dobbiamo accettarlo”.

Bonucci "chiama" i tifosi: "Abbiamo bisogno del loro supporto"

Chiusura sull’importanza del supporto dei tifosi, tornati a riempire lo Stadium dopo due anni proprio nel giorno del ritorno nell’impianto bianconero dopo dieci anni di Alex Del Piero: “In alcune situazioni l’apporto dei tifosi ci serve per tirar fuori qualcosa in più, da soli evidentemente non riusciamo. Vincere oggi sarebbe stato molto prezioso”.