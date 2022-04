Juve: l'acrobazia di Morata per Vlahovic come quella di Del Piero per Trezeguet nel 2005

Juve: la rovesciata di Morata per Vlahovic e quell'analogia Del Piero-Trezeguet

Quasi come un segno del destino, Alvaro Morata, in pieno recupero del match contro il Bologna, ha emulato l'acrobazia - per il colpo di testa sulla linea di Dusan Vlahovic - con cui il leggendario numero 10 bianconero aveva servito David Trezeguet in quell'8 maggio 2005 a San Siro. All'epoca l'avversario era il Milan e la sfida ai rossoneri (vinta 1-0) valse lo Scudetto, poi revocato in seguito a Calciopoli. Al 28' del primo tempo, dopo il primo tentativo di cross dalla sinistra respinto da Gennaro Gattuso, Del Piero s'inventò una spettacolare rovesciata per la testa del compagno d'attacco franco-argentino, abile a battere Nelson Dida in uscita.

Juve, dalle stelle di San Siro nel 2005 alla fatica per un posto Champions

La combinazione Morata-Vlahovic ha fatto partire le analogie, trasportate da una macchina del tempo comunque malinconica per i tifosi bianconeri: all'epoca quella sfida ai rossoneri valeva il titolo, oggi l'1-1 casalingo al Bologna ha rallentato la corsa della band di Massimiliano Allegri per il quarto posto Champions.