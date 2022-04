Juve, resta la Coppa Italia: "Ora testa alla Fiorentina"

TORINO - Il pareggio col Bologna lascia l'amaro in bocca ai giocatori della Juventus. "Un punto che non può soddisfarci", commenta sui social capitan Chiellini , che invita i compagni a sintonizzarsi subito sulla sfida di mercoledì contro la Fiorentina : "Adesso sotto con la Coppa Italia ". Guarda alla prossima partita anche Leonardo Bonucci : "Recuperiamo per mercoledì, per centrare il passaggio alla finale", scrive il difensore su Instagram, proponendo l'hashtag "#FinoAllaFine".

"Non la gara che volevamo, ma restiamo uniti per la sfida di mercoledì", gli fa eco il portiere Szczesny. "Concentriamoci per la semifinale di mercoledì. fino alla fine...", sottolinea anche Luca Pellegrini, mentre Danilo prova a guardare il lato positivo del pari coi felsinei: "Un pareggio che fa male, anche se abbiamo lottato fino alla fine - dice -. Non ci sono alibi: ora testa a mercoledì per rialzarci subito! Forza Juve".