Juve, Lapo scatenato sui social: dopo Allegri torna alla carica

La sconfitta contro l' Inter , che ha interrotto la striscia di 16 risultati utili consecutivi della Juve , sembra aver lasciato diversi strascichi in casa bianconera. Da allora la squadra di Massimiliano Allegri è sembrata meno solida, e se contro il Cagliari è riuscita a vincere in rimonta, nella gara di ieri contro il Bologna , ha strappato solamente un pareggio nei minuti di recupero, grazie alla rete di Vlahovic .

Lapo e il Tweet su Allegri

Un risultato amaro quello dei bianconeri contro la squadra di Mihajlovic, con Allegri che nel post-partita si è assunto le responsabilità, ammettendo di aver apportato in ritardo i cambiamenti tattici per colpire gli avversari. Dopo le sue parole, attraverso un tweet, Lapo Elkann, cugino del presidente juventino Andrea Agnelli, aveva bacchettato il tecnico: "Stiamo poco allegri!!! Allegri…". Esprimendo la poca soddisfazione verso il lavoro svolto dall'allenatore.

Lapo Elkann torna alla carica

Il post condiviso ieri del cugino di Andrea Agnelli, ha scatenato i social, e oggi con due nuovi tweet, Elkann ha rincarato la dose. Sul suo profilo ha risposto a chi ha sottolineato il fatto che lui non ricopra nessun ruolo ufficiale nella Juventus: "'Lapo non conta niente' Da ieri alcuni giornalisti&friends(?) (pochi) si affrettano a ripeterlo. Vi vedo un po’ nervosi. Non perdete tempo con chi non conta nulla. Buona Pasqua e forza Juve". Aggiungendo poco dopo: "PS: gli uomini passano, la Juve resta".