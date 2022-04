Coppa Italia, precedenti Juve-Fiorentina: Salah dolce ricordo viola

Juve-Fiorentina: bilancio in equilibrio in casa bianconera

Il bilancio dei cinque precedenti nella storia della Coppa Italia giocati tra Juve e Fiorentina in casa bianconera è in equilibrio: due successi dei torinesi e un pareggio, mentre i viola hanno vinto il primo e l'ultimo appuntamento, nel 1936 e nel 2015. Nel 1936 i gigliati prevalsero per 3-1 ai quarti di finale con le reti di Scagliotti, Comini e Perazzolo. Ai quarti di finale giocati al Comunale nel 1959, invece, vinsero i padroni di casa per 3-1, con le reti di Stivanello, Charles e Nicolé. L'anno dopo le due compagini si affrontarono in finale a San Siro, con il vantaggio di Charles prima e il ribaltone viola di Montuori e Da Costa poi, fino al pareggio del gigante gallese. La gara si chiuse con l’autogol di Orzan nei tempi supplementari e al triplice fischio Umberto Agnelli consegnò il trofeo a Boniperti, il quarto nella storia della Juve. Nella stagione 1997-98 al Delle Alpi finì 0-0: un risultato sufficiente ai bianconeri per accedere al turno successivo dopo il 2-2 dell'andata a Firenze.

Salah violò lo Stadium per la prima volta dopo due anni senza sconfitte

L’ultimo appuntamento, invece, risale alla stagione 2014-15. In semifinale contro i viola Llorente segnò uno dei gol più belli della sua carriera juventina. Ma Salah con una doppietta firmò l'impresa, violando lo Stadium dopo due anni e 47 partite. Lo sforzo dell’egiziano venne poi vanificato nella gara di ritorno, quando la squadra di Allegri si impose per 3-0.