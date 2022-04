La Juve vicina a Cristiano Ronaldo per la perdita del figlio

"I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento". La Juventus si stringe a Cristiano Ronaldo e, in un post in inglese su Instagram, esprime tutta la sua vicinanza al giocatore e alla sua famiglia. Nelle scorse ore il portoghese ha annunciato la perdita, durante il parto, di uno dei due gemelli attesi dalla coppia.

Cristiano Ronaldo: il post di vicinanza della Juve dopo il drammatico annuncio dell'ex bianconero

Questo il messaggio dell'ex juventino sul social network: "Con profonda tristezza dobbiamo annunciare la il nostro piccolo bimbo non ce l’ha fatta. E’ il più grande dolore che ogni genitore può provare. Solo la nascita della nostra piccola bimba ci dà la forza per vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità". Nello stesso post, scritto insieme alla compagna, il ringraziamento allo staff medico e la richiesta di privacy: "Vorremmo ringraziare i dottori e le infermiere per tutto il loro supporto e il loro aiuto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente privacy per questo momento molto difficile. Piccolo, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez".

Non solo Juve: le note anche di Manchester United e Real Madrid

I messaggi di vicinanza sono arrivati, ovviamente, anche dall'attuale squadra di Cristiano Ronaldo, il Manchester United, e dalla sua "storica", il Real Madrid. Il club mancuniano gli scrive: "Il tuo dolore è il nostro dolore. Inviamo amore e forza a te e alla tua famiglia in questo momento". Dalla Spagna, invece: "Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione sono profondamente toccati per la morte di uno dei bambini che il nostro amato Cristiano Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodríguez, stavano aspettando. Il Real Madrid si unisce al dolore di tutta la famiglia e vuole mostrare loro tutto il nostro amore e affetto".