Del Piero e l'ironia social con Chiellini e Bonucci

Alessandro Del Piero in questi giorni ha fatto una full immersion di Juve , come ai bei tempi. Non solo lo stadio per la partita contro il Bologna, ma anche Vinovo per le giovanili bianconere, il centro sportivo, gli ex compagni di avventure, battaglie, vittorie e delusioni. Come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini con cui è stato fotografato per poi scrivere un simpatico post su Instagram.

Del Piero: “Chi mettiamo in porta e a centrocampo?”

Del Piero 'chiama' altri due giocatori per una partita a calcetto. E scrive: “Difesa e attacco siamo a posto… in porta e a centrocampo chi ci mettiamo per un calcetto?”. Per la difesa, naturalmente, sono più che sufficienti proprio Chiellini e Bonucci, i superstiti della BBBC di una volta, completata da Buffon e Barzagli. In attacco, basta e avanza la classe di Del Piero che, pur ritiratosi ormai da qualche anno, con il pallone ci sa ancora fare. C'è poi chi suggerisce chi si potrebbe aggiungere a questo trio per la partitella di calcio a 5: “Buffon e Pirlo”. Hanno fatto tutti parte dell'epopea Juve, quella dei nove scudetti consecutivi.

Del Piero: presto dietro una scrivania alla Juve?

In questi giorni, tra post di Lapo e foto di Del Piero di nuovo nel mondo Juve, si è fatto un gran parlare dell'ipotesi che l'ex campione possa rientrare nell'organigramma bianconero. C'è addirittura chi lo vede presidente al posto di Andrea Agnelli. Che qualcosa bolla in pentola? Di sicuro, c'è stato un riavvicinamento tra la Juve e Del Piero, con la presenza di Pinturicchio all'Allianz Stadium dopo dieci anni e l'acclamazione da parte di tutto il pubblico presente. Anche se proprio i tifosi non hanno mai abbandonato Del Piero, anzi. E sono in tanti che lo rivorrebbero in bianconero con qualche ruolo di spessore.