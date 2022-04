Juve-Fiorentina: Allegri convoca Miretti e Soulè

Massimiliano Allegri porta con sé anche Miretti e Soulè: ci sono anche i due giovani nell'elenco dei convocati per la sfida alla Fiorentina. Dopo l'1-0 ottenuto al Franchi, ai bianconeri sarà sufficiente non perdere contro i viola per qualificarsi alla finale di Coppa Italia, dove c'è già l'Inter, ieri vittoriosa 3-0 con il Milan. Il tecnico della Juve ha già fatto sapere che, come per tutte le gare di Coppa, il titolare in porta sarà Perin.