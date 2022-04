Arrivabene: "Guardiamo avanti con determinazione, vogliamo fare bene"

La Juve di Massimiliano Allegri ha ben chiaro l'obiettivo in mente per il match contro la Fiorentina in Coppa Italia, ovvero vincere per conquistare la finale contro l'Inter e poter competere per lottare per ottenere un trofeo in questa stagione. All'Allianz Stadium si riparte dall'1-0 ottenuto dai bianconeri al Franchi all'andata, ma la sfida nasconde tante insidie per la Vecchia Signora. Maurizio Arrivabene, amministratore delegato del club bianconero, intervistato da SportMediaset, non ha voluto sentire parlare di stagione fallimentare: "Guardiamo partita dopo partita, stasera è importantissima e passata questa guarderemo alle prossime con grande determinazione".