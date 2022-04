Youth League: Juve Under 19, Marchisio e il supporto social

Sul piede del talento argentino Matias Soulé, dagli undici metri, si è infranto il sogno della Juve Under 19 di continuare a scrivere la storia, accedendo alla finale della Youth League. Ai rigori ha prevalso la squadra portoghese del Benfica, che aveva avuto in mano la partita nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 2-0, ma che poi con l'uomo in meno si è fatta raggiungere da Chibozo e compagni. Nonostante la delusione finale, arrivano i complimenti ai ragazzi da parte di un ex illustre della Juve.