Juve, sfida d'intesa e risate tra Bernardeschi e Locatelli

Amici in campo e fuori, ma quanto conta l'intesa tra due calciatori? Se lo saranno chiesti in casa Juventus, dove i due bianconeri Manuel Locatelli e Federico Bernardeschi sono stati chiamati a sfidarsi in una prova d'intesa sui canali social della Vecchia Signora. "Whisper Challenge" per i due, ovvero il tentativo di far indovinare all'altro una frase grazie al solo utilizzo del labiale. I due si intendono, ma le risate sono assicurate.