Juve verso il Sassuolo: esercitazioni tecniche e possesso palla

La Juve prosegue la preparazione in vista della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, in programma lunedì sera. Dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina, i bianconeri sono chiamati però a tornare alla vittoria anche in campionato dopo l'1-1 interno con il Bologna per ricacciare indietro i sogni di chi insegue di issarsi al quarto posto in classifica.