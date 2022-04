Bonucci: "Napoli e Roma ko? Alla Juve dobbiamo pensare solo a noi stessi"

" Napoli , Roma, Lazio e Fiorentina ko? Alla Juve dobbiamo guardare solo a noi stessi. Il Sassuolo si esalta con le grandi ma questa sera è un'occasione per rifarsi sotto". E' Leonardo Bonucci , ai microfoni di Dazn, a suonare la carica in casa Juventus nei minuti precedenti al match di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Juve, Bonucci: "Essere aggressivi e pensare solamente in casa propria"

Il difensore bianconero ha proseguito: "Dobbiamo essere molto aggressivi quando la palla è persa e non dare loro alcuno spazio tra le linee perché hanno quattro in avanti. Una vittoria porterebbe fiducia? Assolutamente, quando vinci, lavori meglio".

La ghiotta chance della Juve a Reggio Emilia

La situazione in classifica, in ogni caso, si è fatta particolarmente ghiotta per la formazione di Massimiliano Allegri: in pratica hanno perso tutte le squadre che la circondano, sia davanti che dietro la classifica. Che, ora, a cominciare dal terzo posto, a quattro partite dal termine (più, ovviamente, la gara del Mapei Stadium e il recupero ancora da disputare della Viola), recita così: Napoli punti 67, Juventus 63, Roma 58, Lazio e Fiorentina 56.