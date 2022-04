Kean: "Felicissimo per il gol. Terzo posto? La Juve vuole fare più punti possibili"

"Sono felicissimo per il gol. Il nostro obiettivo non è solo il terzo posto". Ha commentato così, Moise Kean , match-winner del Mapei Stadium contro il Sassuolo , la pesantissimo rete da tre punti per la Juventus che, di fatto, mettono l'ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League: quarto posto a quota 66, a -1 dal Napoli terzo ma, soprattutto, a +8 sulla Roma quinta.

Juve, Kean: "Terzo posto? Lottiamo per fare più punti possibili"

L'attaccante classe 2000 nativo di Vercelli ha spiegato, ai microfoni di Dazn, a fine partita: "Ho portato un buon risultato alla squadra ed era quello che ci voleva. E' sempre importante farsi trovare pronti. Terzo posto? Sì, lottiamo per quello e ottenere più punti possibile da qui alla fine del campionato. Futuro? Non mi preoccupo, darò tutto per questa maglia".

Juve: sesto gol stagionale per Moise Kean

Subentrato al minuto numero 67 al posto di Alvaro Morata, Kean ha portato a una vittoria ormai insperata in casa Juve al minuto 88: lancio sulla mancina di Alex Sandro e bolide incrociato dell'ex Psg ed Everton (cresciuto però proprio nel vivaio bianconero) che sfonda i guantoni di Consigli. Quinta rete in campionato, sesta stagionale contando quella in Champions League contro il Malmö nell'1-0 dell'Allianz Stadium lo scorso 8 dicembre.